Liebe Kunstfreunde,

wir heißen Sie herzlich willkommen auf unserer Internetseite und laden Sie ein unsere Galerie zu besuchen. Falls Sie uns noch nicht kennen, vorab ein paar Informationen über artist window.

artist window gibt es mittlerweile seit über 24 Jahren. Das artist window Kunstmagazin erscheint 2x im Jahr und dazu gibt es diese Internetgalerie.

artist window verbindet Kunstkäufer und -verkäufer! In unserer Galerie sowie in unserem Kunstmagazin präsentieren Künstlerinnen und Künstler Ihre Kunstwerke. Galeristen oder Kunstkäufer haben so die Möglichkeit, direkt mit dem Künstlern in Verbindung zu treten.

Ihr artist window Team

Anette Unland und Linda Michaelis